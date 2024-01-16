Житель Павлодарской области избил сожительницу до смерти, расчленил тело и выбросил
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело по факту убийства, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл 31 октября 2022 года в селе Теренколь. Сожители поругались из-за того, что женщина потратила 36 тысяч тенге, оставленных мужчиной на покупку угля. Будучи нетрезвой, она замахнулась на него сковородой. Ответ не заставил себя ждать.
Мужчина нанёс "возлюбленной" множественные удары кулаками в область грудной клетки и по другим частям тела. От побоев женщина скончалась.
Желая скрыть следы преступления, сельчанин на следующий день расчленил тело, разложил его по мешкам и выбросил в Иртыш.
За совершённое преступление суд назначил обвиняемому 11 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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