Женская сборная Казахстана по теннису вылетела из борьбы за Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана завершила выступление в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса.

В третьем заключительном матче против Словении Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Верноикой Эрьявец и Элы Милич со счётом 2:6, 6:4, 10:7.

В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван - 1:6, 0:6. Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек (100-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 6:2. Перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы.

Счёт в противостоянии со Словенией стал 2:1 в пользу Казахстана. Однако этого не хватило для завоевания путёвки в плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг". Словения прошла в полуфинал, а казахстанская команда заняла второе место. Замкнула группу "В" прошлогодняя финалистка чемпионата мира - сборная Австралии.