Женщина с ножом разгуливала у роддома в Семее
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
197Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Женщину с самодельным ножом задержали у перинатального центра в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Странную особу заметили полицейские, производившие обход административного участка.
Стражи порядка задержали 34-летнюю гражданку и доставили её в отдел полиции. Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
"Согласно заключению эксперта изъятый у женщины предмет является холодным оружием колющего действия, изготовленный самодельным способом. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
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