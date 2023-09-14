Женщина с ножом разгуливала у роддома в Семее

Женщину с самодельным ножом задержали у перинатального центра в Семее, передаёт BaigeNews.kz.



Странную особу заметили полицейские, производившие обход административного участка.

Стражи порядка задержали 34-летнюю гражданку и доставили её в отдел полиции. Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.