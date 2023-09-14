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Женщина с ножом разгуливала у роддома в Семее

Сегодня, 18:46
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Женщину с самодельным ножом задержали у перинатального центра в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
 
Странную особу заметили полицейские, производившие обход административного участка.

Стражи порядка задержали 34-летнюю гражданку и доставили её в отдел полиции. Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. 

"Согласно заключению эксперта изъятый у женщины предмет является холодным оружием колющего действия, изготовленный самодельным способом. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

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