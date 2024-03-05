Женщина отсудила алименты у сына в Актобе

68-летняя пенсионерка в Актобе обратилась в суд с просьбой взыскать алименты со своего взрослого сына и выиграла дело, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной иска явилось ухудшение состояния здоровья женщины и отсутствие возможности оплатить сложную операцию.

"Согласно нормам статьи 145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. После проведения примирительной процедуры в суде, стороны приняли решение урегулировать спор мирно. Суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого ответчик взял на себя обязательства ежемесячно выплачивать нетрудоспособной матери алименты в размере 41 МРП - 151 372 тенге", - сообщили в пресс-службе суда №3 Актобе.