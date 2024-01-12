Жакып Асанов получил новое назначение

Сенатор Жакып Асанов назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межпарламентскую Ассамблею СНГ.

Его кандидатуру выдвинул Сенат Парламента Республики Казахстан.

"Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакып Асанов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Согласно Конституции Азербайджана, Президент республики избирается на семилетний срок.