Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 12 апреля 2024г. в 13 час 13 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая-афтершок. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла", - говорится в сообщении.