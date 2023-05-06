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Защитников Отечества наградили в МВД
В честь Дня защитника Отечества и 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в МВД прошло награждение отличившихся безупречной службой, самоотверженностью и героизмом сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мероприятие началось с возложения цветов к мемориальному комплексу погибших при исполнении служебного долга. Ветераны и сотрудники ведомства почтили память погибших героев минутой молчания.
"Мы благодарны тем воинам, которые не жалели ни своих сил, ни своих жизней для мира и будущего. Подвиг героев на полях сражения и в тылу является настоящим примером. Это говорит о преемственности славных традиций героического прошлого и нынешнего поколения защитников Родины", – отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
В преддверии праздников ряд сотрудников органов внутренних дел были награждены Указом Президента, а также приказом министра. Легендарный оперуполномоченный, заслуженный работник министерства внутренних дел, ветеран Габдрахим Мендешев награжден орденом "Айбын" І степени.
Ветерана можно назвать прирожденным сыщиком. Отдельные эпизоды из его жизни и работы превосходят самые закрученные сюжеты фильмов и сериалов. За свою карьеру он принимал непосредственное участие в раскрытии самых громких преступлений 80-х и 90-х годов.
"Это высокая награда. Она не только моя заслуга, но и заслуга моих коллег. Я посвятил свою жизнь борьбе со злом и надеюсь, что вам, молодым сотрудникам, удастся также преуспеть в этом", – сказал Габдрахим Мендешев.
В истории ОВД немало сотрудников, которые ценой своей жизни уберегли и сохранили спокойствие граждан. Один из них – лейтенант милиции Калкаман Сембаев, погибший при исполнении более 40 лет назад. Он работал участковым инспектором милиции отдела внутренних дел Атбасарского района УВД Целиноградской области.
Офицер погиб 22 сентября 1982 года, спасая женщину и ребёнка от разъяренного мужа с охотничьем ружьем. Указом главы государства Калкаману Сембаеву посмертно присвоена медаль "За мужество". Награда была вручена супруге погибшего Екатерине Сембаевой.
В настоящее время дочь героя – Армангуль Сембаева также служит в полиции, продолжая семейную традицию. В этот день ордена "Айбын" ІІ степени был удостоен и Медет Аскаров, который за несколько лет успел спасти девять жизней. Участкового инспектора полиции УП Бухар-Жырауского района ДП Карагандинской области местные жители окрестили "суперменом".
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