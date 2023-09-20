Запретить налагать аресты на счета налогоплательщиков предлагают в Казахстане

Депутат Ерлан Стамбеков предлагает отказаться от "порочной практики наложения ареста на все счета налогоплательщика" в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Запрос он адресовал вице-премьеру, министру финансов, председателю Нацбанка, главе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и министру труда и социальной защиты населения РК.

"В Казахстане в случае возникновения задолженности по социальным платежам Комитет государственных доходов в автоматическом режиме осуществляет блокировку счетов налогоплательщика. Данная практика является избыточной, поскольку зачастую задолженность даже в сотни тенге блокирует счета с хранящимися на них миллионами тенге. Это парализует деятельность предприятий, чрезвычайно затрудняет жизнь путешественников, да и в целом, в результате глубокого проникновения безналичных платежей в повседневную жизнь, необоснованно ограничивает права граждан Казахстана", - считает депутат.

По его мнению, ситуация, когда из-за небольшой задолженности по социальным платежам без решения суда блокируются счета с многократно превышающими такую задолженность суммами, являющимися собственностью налогоплательщиков, выглядит сомнительно и с правовой точки зрения.

"Законом РК "О платежах и платёжных системах" предусмотрен такой инструмент как платёжное требование. Считаю необходимым использовать его для взимания задолженности. При этом порочная практика наложения ареста на все счета налогоплательщика должна быть прекращена и заменена на наложение ареста на сумму задолженности по социальным платежам на одном или нескольких счетах, без ареста всех денег налогоплательщика", - заявил мажилисмен.

Он отметил, что статьёй 118 Налогового кодекса предусмотрено приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в случаях непогашения налоговой задолженности в пределах самой задолженности.