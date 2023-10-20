Запрет продажи некоторых товаров в Россию: в Минторговли РК дали комментарий
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В Минторговли РК прокомментировали информацию о запрете продажи 106 видов товаров в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу 106 видов товаров России, Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о её некорректности.
Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении.
В Минторговли отметили, что торговля товарами так называемого "двойного назначения", которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК. В соответствии с законодательством РК, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.
Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС.
При этом, как пояснили в ведомстве, экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже более 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.
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