Запрет продажи некоторых товаров в Россию: в Минторговли РК дали комментарий

В Минторговли РК прокомментировали информацию о запрете продажи 106 видов товаров в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу 106 видов товаров России, Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о её некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении.

В Минторговли отметили, что торговля товарами так называемого "двойного назначения", которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК. В соответствии с законодательством РК, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.

Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС.

При этом, как пояснили в ведомстве, экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже более 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.