Заплатившие мошенникам за гранты абитуриенты требуют допустить их к занятиям в Актау

"Полиция задержала подозреваемых. Ведётся уголовное расследование", - рассказали в пресс-службе вуза.

По утверждениям граждан, они заплатили деньги людям, назвавшимся сотрудникам университета, чтобы получить бюджетное место. Однако пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имён нет в списке учащихся.В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. По информации, предоставленной вузом, две женщины, выдающие себя за сотрудниц университета, предложили помощь в поступлении на грант за деньги. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к учебному заведению. Проведено внутреннее расследование, с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию по данному случаю.