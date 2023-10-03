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Заплатившие мошенникам за гранты абитуриенты требуют допустить их к занятиям в Актау

Сегодня, 19:06
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lada.kz Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: lada.kz

Скандал разразился в Yessenov University в Актау. Родители абитуриентов, отдавшие деньги мошенникам за то, чтобы их дети без конкурса поступили в вуз на гранты, добиваются, чтобы молодым людям нашли места в университете. Обманутых более 100 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В редакцию местного информационного портала прислали видео разговора родителей с руководством вуза. 



По утверждениям граждан, они заплатили деньги людям, назвавшимся сотрудникам университета, чтобы получить бюджетное место. Однако пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имён нет в списке учащихся.

В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. По информации, предоставленной вузом, две женщины, выдающие себя за сотрудниц университета, предложили помощь в поступлении на грант за деньги. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к учебному заведению. Проведено внутреннее расследование, с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию по данному случаю. 
"Полиция задержала подозреваемых. Ведётся уголовное расследование", - рассказали в пресс-службе вуза.

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