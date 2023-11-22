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Замрука департамента экологии задержали в ВКО

Сегодня, 15:22
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Baigenews.kz Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: Baigenews.kz

В ВКО арестовали заместителя руководителя департамента экологии за получение взятки в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Чиновника подозревают в получении взятки.

"Он подозревается в получении взятки в крупном размере за непривлечение к административной ответственности по части 4 статьи 328 КоАП (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду)", — сообщили в Антикоррупционной службе ВКО.

Подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Ведется досудебное расследование.

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