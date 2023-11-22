Замрука департамента экологии задержали в ВКО

В ВКО арестовали заместителя руководителя департамента экологии за получение взятки в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Чиновника подозревают в получении взятки.

"Он подозревается в получении взятки в крупном размере за непривлечение к административной ответственности по части 4 статьи 328 КоАП (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду)", — сообщили в Антикоррупционной службе ВКО.

Подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Ведется досудебное расследование.