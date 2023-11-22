Замрука департамента экологии задержали в ВКО
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
107Фото: Baigenews.kz
В ВКО арестовали заместителя руководителя департамента экологии за получение взятки в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Чиновника подозревают в получении взятки.
"Он подозревается в получении взятки в крупном размере за непривлечение к административной ответственности по части 4 статьи 328 КоАП (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду)", — сообщили в Антикоррупционной службе ВКО.
Подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Ведется досудебное расследование.
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