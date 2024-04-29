Заморозки, снег и град: о погоде до 2 мая в Казахстане сообщили синоптики
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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане. На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, передаёт BaigeNews.kz.
"1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки. В ночные часы не исключён переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны", - сказано в сообщении.
В регионах усилится ветер. Ночью на севере и востоке страны прогнозируют туман.
"Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0-5 тепла, заморозки 1-6 градусов, днём до 5-13 тепла. Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, заморозки 2 градуса, днём до 15-25 тепла", - уточнили синоптики.