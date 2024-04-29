Заморозки, снег и град: о погоде до 2 мая в Казахстане сообщили синоптики

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане. На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, передаёт BaigeNews.kz.

"1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки. В ночные часы не исключён переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны", - сказано в сообщении.

В регионах усилится ветер. Ночью на севере и востоке страны прогнозируют туман.