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"Заминировавшего" самолёт иностранца задержали в Астане

Вчера, 19:39
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 19:39
Вчера, 19:39
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Транспортные полицейские нашли человека, сообщившего о том, что авиарейс сообщением Астана – Санкт-Петербург заминирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для проверки анонимного сообщения стражи порядка провели осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружили. 

"Транспортными полицейскими задержан гражданин ближнего зарубежья, 1987 года рождения. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злоумышленник дал признательные показания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

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