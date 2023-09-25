"Заминировавшего" самолёт иностранца задержали в Астане

Транспортные полицейские нашли человека, сообщившего о том, что авиарейс сообщением Астана – Санкт-Петербург заминирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для проверки анонимного сообщения стражи порядка провели осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружили.