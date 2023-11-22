Замгендиректора ТОО "Oil Construction Company" задержали за взятки

По информации Агентства РК по противодействию коррупции, замгендиректора квазигоскомпании ТОО "Oil Construction Company" подозревается в неоднократном получении взяток, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора. Так, по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, изобличен заместитель генерального директора ТОО "Oil Construction Company" по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса.

Взятки предназначались за беспрепятственное перечисление денежных средств в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области питьевой водой: "Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли", - сообщил официальный представитель антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.