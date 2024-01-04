Замакима Жетысуского района Алматы задержали за взятку в крупном размере
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
171Фото: Baigenews.kz
Заместитель акима Жетысуского района города Алматы подозревается в получении крупной взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района.
"Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство", - говорится в сообщении.
С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.
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