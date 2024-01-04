Замакима Жетысуского района Алматы задержали за взятку в крупном размере

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы подозревается в получении крупной взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района.

"Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство", - говорится в сообщении.