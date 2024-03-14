Замакима арестовали за отказ выполнить требования полицейского в Актюбинской области

Заместителя акима района арестовали в Актюбинской области за то, что он отказался проходить медосвидетельствование, передаёт BaigeNews.kz.

"Айтекебийским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима района К. по факту невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел, уклонения от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (ст.613 ч.4 КоАП РК)", - сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 9 марта К. при управлении машиной марки Jac был остановлен сотрудниками полиции. Водитель отказался пройти освидетельствование.

На судебном заседании К. вину не признал, заявив, что не смог пройти процедуру в связи с плохим самочувствием.

Однако сотрудники больницы и врач-нарколога утверждали, что К. отказался от медицинского освидетельствования. Никаких ухудшений состояния здоровья у него не установлено.

"Постановлением суда К. признан виновным, наложено взыскание в виде административного ареста на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на восемь лет", - сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

⚖️ Пресс-служба Айтекебийского районного суд