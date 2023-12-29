Законы стали жестче: депутат рассказал, как будут наказывать домашних тиранов в Казахстане

По поручению президента Казахстана в 2023 году ужесточена ответственность за бытовое насилие. Так, в стране были приняты поправки в уголовный и административный кодексы, которые усиливают ответственность домашних тиранов. Депутат Сената Нурлан Бекназаров, рассказал BaigeNews.kz, какие именно изменения внесены в законодательство для искоренения домашнего насилия.

Нурлан Бекназаров, отмечает, что проблема семейно-бытового насилия находится на постоянном контроле депутатов. Это касается не только законодательной деятельности, но и взаимодействия с госорганами, правозащитными организациями.

Он напомнил, что в марте это года был принят закон, усиливающий уголовную ответственность в сфере семейно-бытового насилия. Эти поправки начали работать с мая 2023 года.

"В принятом законе в перечень преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, включена формулировка, квалифицирующий признак: "деяния, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, к примеру, муж - жена, маленький ребенок - родитель, престарелый родитель - взрослый ребенок. И наказание составит от 6 до 10 лет лишения свободы. Ранее за тяжкий вред при домашнем насилии наказание составляло от 3 до 8 лет ограничения либо лишения свободы", - отмечает Бекназаров.

Подобные поправки были внесены и в статью, касающуюся умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Если раньше за средний вред при домашнем насилии наказание составляло до 2 лет ограничения либо лишения свободы, то теперь - до 3 лет.

"Эти изменения позволят следователю, осуществляющему расследование по уголовному делу, избирать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, совершивших преступления в семейно-бытовой сфере", - говорит депутат.

По словам сенатора, на законодательном уровне была усилена и административная ответственность в области семейно-бытовых отношений. Так, в апреле были приняты поправки в кодекс об административных правонарушениях, который начал действовать уже в июле этого года.

"Совершен переход от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Это даст возможность правоохранительным органам оценить реальные масштабы правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и принимать соответствующие меры индивидуальной профилактики к нарушителю и предупредить более тяжкие последствия", - подчеркивает Нурлан Бекназаров.

Также закон исключает примирение с нарушителем, если он уже неоднократно совершал противоправное деяние.

"Судебная практика показывает, что большинство дел указанной категории прекращаются в суде за примирением сторон. Причины разные – страх физической расправы перед домашним тираном, финансовая зависимость, моральные стереотипы. Наряду с этим, исключены примирение за повторное совершение правонарушений. То есть, если человек умышленно причинил телесные повреждения и был привлечен за содеянное, то при повторном совершении аналогичного правонарушения, он лишается возможности примирения, независимо от сфер отношений между ними. Учитывая общественную опасность данных правонарушений, ужесточение ответственности за повторное совершение этих деяний представляется обоснованным", - говорит депутат.

Также закон определяет конкретные сроки административного ареста, которые тоже ужесточены. Так, убран лифт "до", оставлены 10, 15, 20 суток ареста, а также увеличен срок ареста по повторным правонарушениям на 25 суток.

"Если ранее больше половины вызовов полиции о принятии мер к семейному дебоширу оставались по существу без рассмотрения в связи с тем, что жертва отказывалась писать заявление, то теперь сотрудники полиции возбуждают административное производство непосредственно по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора", - сообщил Бекназаров.

Депутат подчеркнул, что работа по усовершенствованию законодательства в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием продолжается, и необходимые поправки находятся в работе парламента.

"При этом, считаю, что наряду с ужесточением наказания, необходимо устранять и коренные причины совершения бытового насилия. Так, в основном семейные конфликты происходят на почве неудовлетворительного материального уровня семьи. Положение усугубляется также доступностью интернета и массовых телекоммуникаций - ресурсов, посредством которых осуществляется и навязывается пропаганда алкоголя, лудомания, культа жестокости и насилия, принижается достоинство женщины, ее роли в обществе. В этом вопросе требуется проведение системной работы с жертвами и дебоширами по психологической коррекции поведения личности", - считает Нурлан Бекназаров.

Сенатор сообщил, что госорганы работают и над улучшением системы профилактики бытового насилия. В этом году утверждена Дорожная карта по пересмотру политики по профилактике бытового насилия, законодательному усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей. Во всех регионах, уже начали свою работу мобильные группы оперативного реагирования. Также Генпрокуратура утвердила "Межведомственный план действий по повышению эффективности противодействия семейно-бытовому насилию на 2023-2024 годы".