Законопроект о территориальной обороне принял в работу Мажилис
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
112Фото: BaigeNews.kz
Депутаты Мажилиса Парламента приняли в работу законопроект "О территориальной обороне Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz. Согласно нему определены правовые основы территориальной обороны: цели и задачи.
Также в рамках него обозначены полномочия и ответственность государственных органов и организаций, а также граждан. Об этом на заседании мажилиса сообщила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан. Она внесла предложение о подготовке заключения к законопроекту.
Законопроект рассмотрит Комитету по международным делам, обороне и безопасности. Комитет должен подготовить по нему заключение в срок до 8 января 2025 года
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