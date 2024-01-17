Законопроект о территориальной обороне принял в работу Мажилис

Депутаты Мажилиса Парламента приняли в работу законопроект "О территориальной обороне Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz. Согласно нему определены правовые основы территориальной обороны: цели и задачи.

Также в рамках него обозначены полномочия и ответственность государственных органов и организаций, а также граждан. Об этом на заседании мажилиса сообщила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан. Она внесла предложение о подготовке заключения к законопроекту.

Законопроект рассмотрит Комитету по международным делам, обороне и безопасности. Комитет должен подготовить по нему заключение в срок до 8 января 2025 года