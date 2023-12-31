Закон о бытовом насилии и защита детей: опубликованы итоги года работы Нацкомиссии по делам женщин

Национальная комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК подвела итоги своей работы за уходящий 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что деятельность комиссии в 2023 году была сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав и интересов женщин и детей.

"Эксперты Нацкомиссии приняли активное участие в разработке Социального кодекса, в подготовке изменений и дополнений в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" и "Уголовный кодекс Республики Казахстан". Разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей". Принятие данного закона усилит ответственность за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Проведена работа со всеми заинтересованными структурами (МТСЗН, МЮ) по вопросу профилактики харассмента. Анализирована ситуация в стране, изучены экспертные мнения и международный опыт", — говорится в итоговом отчёте комиссии.

Какие законодательные поправки подготовила нацкомиссия?

касающимся предупреждения "сексуальных домогательств" не только в трудовой сфере, но и иных сферах жизнедеятельности:

подготовке методической базы для работодателей и профсоюзов по вопросам превенции харассмента;

организации массовых курсов обучения для руководителей предприятий и организаций.

Также благодаря работе комиссии внедрена практика выездов экспертных групп в регионы для комплексного анализа проблем, оценки региональных особенностей и выработки решений по актуальным вопросам.

Организованы комплексное изучение социального положения женщин сельских территорий Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, а также проверка детских оздоровительных учреждений. По итогам выработан комплекс предложений по расширению экономических возможностей для женщин и привлечению их в занятость, улучшению положения сельских женщин, обеспечению безопасных условий для организации детского досуга и отдыха.

"Особое внимание сфокусировано на проактивной работе в регионах с разными целевыми группами населения. С участием членов Нацкомиссии в Жанаозене Мангистауской области проведены семинары по трудовым спорам для 200 работников АО "Өзенмұнайгаз" в целях снижения уровня конфликтности в коллективах, повышения правовой грамотности руководителей среднего звена и инженерно-технического состава компании. Совместно с Генеральной прокуратурой проведена комплексная проверка работы детских учреждений в летний период. По итогам проверки экспертами Нацкомиссии внесен Правительству комплекс предложений по обеспечению безопасных условий для организации детского досуга и отдыха", — отмечается в годовом отчёте.

Безопасность детей

Кроме того, комиссия детально изучила вопрос безопасности детей в частных детских дошкольных учреждениях. Эксперты проанализировали, на сколько дети в сельской местности охвачены дополнительным образованием .

Также члены комиссии проверили работу местных исполнительных органов по выявлению, реагированию и организации работы с семьями и детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Какие инициативы приняты по вопросам безопасности детей?

по лицензированию всех государственных и частных дошкольных организаций, реализующих государственный заказ на дошкольное воспитание и обучение;

разработке механизмов для обеспечения прозрачности процедуры выдачи лицензии;

кадровому обеспечению органов опеки и попечительства в регионах с наделением их контрольными функциями в сфере профилактики преступлений в отношении детей;

пересмотру подходов к организации индивидуальной профилактики с особым акцентом на регионы с высокой степенью криминогенности в отношении детей.

Благотворительные проекты

За 2023 год комиссия реализовала семь социально значимых проектов, в том числе три благотворительных проекта совместно с "Самрук-Казына":

совместный проект с Astana hab - Программа IT-Aiel позволила 2 тыс. нетрудоустроенным женщинам за счет обучения заработку на фриланс-платформах повышать источник дохода и продвигать свою финансовую самостоятельность; проект One Stop Service для оказания бесплатной первой правовой и психологической помощи для жертв насилия. В рамках проекта обеспечено сопровождение 36-ти уголовных дел в отношении женщин и детей, 11 резонансных дел взяты на особый контроль. Разработана специальная методика для адвокатов и юристов, занимающихся делами по защите женщин и детей; проект по культивированию семейных ценностей. В рамках проекта обеспечено межведомственное взаимодействие в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. долгосрочный образовательный проект "Томирис", нацеленный на поддержку успешных девочек и женщин как в городах, так и в сельской местности, а также создание условий для вовлечения их в общественную и политическую жизнь. На сегодня обучение прошли 560 активисток.

Создан Национальный консорциум, объединяющий 12 исследовательских организаций по вопросам семейной, гендерной политики и демографии.

"Сформирована Единая база научных данных при Нацкомиссии для размещения и систематизации актуальных материалов исследователей сферы семейной, демографической и гендерной политики с участием экспертного и научного сообщества. Организованный под эгидой Нацкомиссии Республиканский форум родителей "Ұрпақтар сабақтастығы" объединил представителей родительских комитетов и общественных организаций, госорганов и широкого круга экспертного сообщества страны. С этого года внедрена практика привлечения Советов аксакалов к рассмотрению фактов насилия в семье в целях воздействия на семейных дебоширов. В 2023 году рассмотрено более 1,5 тысячи случаев противоправного поведения с их участием", — отмечается в отчёте.

"Гендерное равенство" и поезд "Саламатты Қазақстан"

Совместно с "Самрук-Казына" реализованы:

1проект "Гендерное равенство", направленный на увеличение доли женщин в руководящих органах группы компаний АО "Самрук-Қазына". Проект стал одним из механизмов реализации поручения Президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием. По результатам сформирован пул из 68 женщин-лидеров. Фонд планирует достичь данного показателя в течение 7 лет. В настоящее время доля женщин в составе Советов директоров и наблюдательных советах в группе компаний Фонда составляет 13%, в исполнительных органах - 17%; "Поезд "Саламатты Қазақстан" для обследования и оказания медицинской, психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах. С 26 апреля по 5 декабря поезд курсировал по 121 отдаленной станции 17 регионов. Всего охвачено свыше 90 тыс. сельчан.

Профессиональными медиаторами и юристами оказана помощь более чем 9 тыс. граждан. 5 720 из них женщины, 611 направлены в региональные центры женского предпринимательства, 98 - трудоустроены, 388 - начали получать алименты на своих детей, 60 - оказана помощь в оформлении документов на открытие малого бизнеса.

Особое внимание в ходе консультаций уделялось многодетным матерям, а также матерям, воспитывающим детей-инвалидов, и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Впервые в работе поезда был задействован потенциал региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике. Их силами организован подвоз жителей отдаленных аулов к составу, обеспечено присутствие сельских и поселковых акимов, созданы условия для ожидания очереди (шатры, культурная программа). Это позволило повысить показатели охвата населения и проработки многих вопросов.

Проект "Благотворительный детский поезд "Туған елге саяхат"

За три летних сезона 600 детей в возрасте 10-15 лет, в том числе 300 из малообеспеченных семей из отдалённых сел посетили исторические знаковые места Казахстана и провели каникулы на экскурсионном поезде. Поездка по Казахстану стала продолжением детских творческих работ "Хочу развивать свой регион" и началом исследований по изучению исторических и архитектурных памятников.

Нацкомиссия проводит целенаправленную работу по расширению экономических возможностей женщин

В целях поддержки и продвижения лучших идей и проектов, имеющих социальную направленность, проведен конкурс лучших женских проектов "АруАна". Из представленных 148 проектов отобраны 10 лучших. 70% из общего числа участниц конкурса, представивших свои проекты, возглавляют общественные объединения в сфере защиты прав и интересов детей.

На особом контроле находятся вопросы детской преступности и насилия в отношении женщин и детей.

Проведен ряд заседаний с участием госорганов и экспертов, разработан Алгоритм оперативного реагирования на факты насилия над детьми.

"Только за период с 25 ноября по 10 декабря 2023 года в рамках Глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия" по республике проведено порядка 6,5 тысяч мероприятий с участием представителей заинтересованных государственных органов, НПО и международных организаций, экспертов, населения (180 конференций, свыше 460 круглых столов, 140 флешмобов, 770 встреч с коллективами предприятий и организаций, свыше 2 тысяч встреч со студентами и школьниками, порядка 50 посещений кризисных центров и др.) Всего охвачено свыше 320 тысяч человек.

Также проведено 5,5 тысяч мероприятий по правовой разъяснительной работе среди населения. Более 3600 жертвам насилия оказана консультационная, психологическая и иная помощь, оказана помощь 1603 пострадавшим от насилия в дни акции.

В СМИ опубликовано свыше 12500 материалов, выпущено и распространено более 91 600 буклетов, брошюр, плакатов, установлены билборды, баннеры, выпущено 360 тематических видеороликов, которые транслировались в социальных сетях, телевидении, на LED экранах. Так, с 23 ноября по 10 декабря в г. Астана при технической поддержке офиса ООН-Женщины в Казахстане и НК "Қазақстан Темір Жолы" на железнодорожном вокзале "Нұрлы жол" функционировала интерактивная арт-инсталляция "Нерассказанное".

"При проведении мероприятий основной фокус внимания был направлен на консолидацию усилий госорганов и гражданского сектора по формированию правовой культуры среди населения и нулевой терпимости к нарушителям закона. Региональные комиссии при акимах работают с 57 кризисными центрами, 49 из которых имеют приюты (количество в них койко-мест - 976). Здесь жертвам бытового насилия предоставляется "убежище", оказывается правовая, медицинская, социальная, а также психологическая помощь, проводятся тренинги и консультации. Работает "горячая линия" телефонов доверия кризисных центров, где по поступающим обращениям граждан, предоставляется юридическая консультация и психологическая помощь, в результате, в последующем пострадавшие обращаются в полицию для защиты своих прав. Проводится работа по выполнению международных обязательств в сфере семейной и гендерной политики и развитию международного сотрудничества", — говорится в отчёте.

Подготовлен и представлен в профильный Комитет ООН 6-ой Периодический доклад Республики Казахстан по выполнению Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Второй год Нацкомиссия организовывает международную конференцию по проблемам института семьи и развития демографии с приглашением ученых, экспертов с других стран. В этом году Международная конференция "Семья – основа устойчивого демографического развития" объединила на своей дискуссионной площадке экспертов из Венгрии, Чехии, Австрии, России, Турции, а также представителей ряда международных организаций.

Нацкомиссией презентован успешный опыт казахстанских женщин по реализации IT-проектов в области образования, здравоохранения, полового воспитания, развития навыков социального предпринимательства, а также по профилактике бытового насилия на тематических сессиях в рамках Диалога женщин стран Центральной Азии под председательством Республики Казахстан ( Астана, Алматы).

Передовой опыт Казахстана по развитию цифровизации и новых технологий с участием женщин презентован в марте т.г. на площадке 67-сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке, на международных форумах "Digital Almaty-2023" и "TechnoWomen Central Asia: Өзіңе сен!" в Алматы.

Оказано содействие Национальному центру по правам человека по проведению Международной научно-практической конференции на тему: "Противодействие домашнему насилию: проблемы и пути решения".

Организованы выезды специальных групп Нацкомиссии во все регионы, где проведены общественные приемы граждан, в т.ч. многодетных матерей, посещались детские дома и дома престарелых, Кризисые центры и Центры поддержки семьи.

Выстроен конструктивный диалог с НПО, работающими в сфере защиты прав и интересов женщин, на региональном уровне, изучено состояние работы региональных комиссий. В ходе данной работы обновлены составы региональных комиссий за счет включения представителей гражданского общества, лидеров общественного мнения, представителей бизнес-сообщества, ученых. На данный момент все региональные комиссии на 80% состоят из числа представителей гражданского общества.

Выстроена проактивная работа Нацкомиссии со СМИ. Обеспечено проведение публичных площадок в онлайн и оффлайн-форматах, проведение квалифицированных тренингов для широкой аудитории активистов, вовлеченных в решение вопросов чувствительного сегмента сферы семейной и гендерной политики.

Итоги реализации государственной гендерной политики Республики Казахстан в рейтингах международного сообщества

Согласно официальным данным ПРООН, в ежегодном Докладе ООН о человеческом развитии за 2021-2022 годы по Индексу гендерного развития Казахстан включен в 1-ю группу стран с очень высоким уровнем равенства достижений по Индексу человеческого развития (ИЧР) между мужчинами и женщинами, улучшив позицию по сравнению с 2022 годом на 3 пункта.

В рейтинге по индексу гендерного разрыва Казахстан занял 62 место из 146 стран в 2023 году. (2022 год – 65 место из 146 стран, 2021 год – 80 место из 156, 2020 год – 72 место из 153).

В 2023 году Казахстан достиг 72,1 % гендерного паритета, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в 2022 году. По уровню образования в Казахстане практически ликвидирован гендерный разрыв, с полным паритетом в охвате начальным, средним и высшим образованием.

В Исследовании ОЭСР SIGI 2023 года Казахстан получил оценку в качестве страны с низким уровнем дискриминации (Индекс SIGI = 22 %).

Задачи на 2024 год:

Проработка вопроса обеспечения оперативного взаимодействия и реагирования на различные кризисные ситуации с заинтересованными госорганами и службами в сфере профилактики семейно-бытового насилия, защиты прав и интересов женщин и детей.

Объединение усилий экспертного сообщества в области безопасности и противодействия насилию всех видов.

Выстраивание дискуссии с учетом принципа "Закон и порядок" с различными целевыми группами по пресечению любых фактов насилия в отношении женщин и детей, формированию правовой культуры и нулевой терпимости к нарушителям закона.

Продвижение вопросов расширения экономических возможностей женщин, в т.ч. проживающих в сельской местности. Проведение конкурса лучших женских проектов "АруАна-2024" в целях продвижения лучших женских идей и проектов, имеющих социальную направленность.

Продолжение реализации социально значимых проектов: