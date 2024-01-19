Захоронить нельзя оставить: о судьбе Ленина высказались россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, приуроченного к 100-летию со дня смерти Ленина. Людей попросили ответить на несколько вопросов, в том числе о том, стоит ли оставить "вождя пролетариата" в мавзолее, передаёт BaigeNews.kz.

21 января исполнится 100 лет со дня смерти Ленина. Всё это время лидер Октябрьской революции покоится в мавзолее в Москве.

"33 процента опрошенных полагают, что его нужно оставить в мавзолее, 30 процентов - как можно скорее перезахоронить на кладбище, 27 процентов - захоронить, когда уйдёт поколение тех, кому он по-прежнему дорог. Большая часть россиян склоняется к мнению, что торопиться с принятием решения о дальнейшем пребывании тела Ленина в мавзолее не следует (55 процентов)", - говорится в результатах опроса.

Согласно полученным данным, историческая фигура россиянам хорошо знакома. 88 процентам опрошенных не составило труда описать Владимира Ленина двумя-тремя словами.