Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте

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Несчастный случай произошел на территории воинской части 6506 в Шымкенте, передает BaigeNews.kz. Военнослужащий Б. Байжанов почувствовал недомогание сразу после тренировки, и ему оказали медицинскую помощь. Позже его госпитализировали, но спасти парня не удалось.

"Его доставили в первую городскую клиническую больницу города Шымкент, где определили в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование. Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Бекжана Байжанова", - сообщили в пресс-службе воинской части.

Подробности произошедшего в интересах следствия разглашать отказались.