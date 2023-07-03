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objectiv.tv Вчера, 12:44
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Вчера, 12:44
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Фото: objectiv.tv

Загадочная смерть: 48-летняя женщина выпала из окна многоэтажки в Актау

2 июля около 13:00 женщина выпала из окна девятого этажа в Актау. Ее обнаружили соседи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актау.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия обнаружен труп 48-летней женщины, которая выпала с девятого этажа. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 105 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.

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Вчера, 12:44
721
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