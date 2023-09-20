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Задержаны члены ОПГ, терроризировавшие таксистов в Мангистауской области

Сегодня, 12:59
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КНБ РК Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: КНБ РК

Комитет национальной безопасности РК задержал подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Комитета национальной безопасности РК, пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия.

"В ходе операции задержаны лидер и три участника, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы", - сообщили в КНБ.

Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах. Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей.

"С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - отметили в КНБ.

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