Задержаны члены ОПГ, терроризировавшие таксистов в Мангистауской области

Комитет национальной безопасности РК задержал подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Комитета национальной безопасности РК, пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия.

"В ходе операции задержаны лидер и три участника, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы", - сообщили в КНБ.

Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах. Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей.