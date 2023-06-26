Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев

В Мангистауской области задержали бывшего заместителя генерального директора АО "Озенмунайгаз" Ермека Карамурзаева, передает BaigeNews.kz. Ныне он занимает должность заместителя гендиректора АО "Каражанбасмунай".

По информации АФМ, Карамурзаев подозревается в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО "КЕЗБИ" и других подрядных организаций АО "Озенмунайгаз".

"Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО "КЕЗБИ" заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях. Своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО "КЕЗБИ" и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций", - сообщили в пресс-службе АФМ,