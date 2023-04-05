Зачем педагогу знать, на каком перекрёстке рос тополь из романа - депутат возмущена заданиями в аттестационных тестах

Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о необходимости изменения подходов к повышению квалификации педагогов, передаёт BaigeNews.kz.

"Школы уже не только в городах, но и сёлах, обросли продлёнками и курсами, где детям дают недополученные в школе знания! Это ведёт к экстенсивности процесса обучения, увеличению времени нахождения ребёнка в помещении, сидя за партой, уменьшению его свободного времени, также серьёзному снижению и даже угрозе его здоровью. А ведут занятия там, зачастую, учителя, не проходившие курсы повышения квалификации. Таким образом, пришло время усомниться в качестве и подходах существующего института повышения квалификации педагогов", - заявила депутат, озвучивая запрос на имя премьер-министра.

Она отметила, что процедура проведения аттестации субъективна. Содержание вопросов тоже вызывает нарекания.

"Влияет ли на качество образования учащихся знание учителем назубок ничего не значащих дат? К примеру, в тестах аттестации по русской литературе есть вопрос: "В каком году написано произведение Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", в 1791, 1792 или 1793. Или, в каком году поставлена на сцене пьеса Горького "На дне". И тоже перечисление рядом находящихся дат. Но ведь знание таких дат ничего не даёт. Главное ведь знать историческую эпоху, этап историко-литературного процесса! Или для школ с казахским языком обучения вопрос о том, на каком перекрёстке рос тополь из романа Домбровского "Хранитель древностей". Для чего нужна эта информация? Она принципиальна? Не художественный образ, не сюжет, конфликт, а название улиц, которые, кстати, уже и называются по-другому. Преподаватели специальной дисциплины: игры на том или ином инструменте, спортивных дисциплин вынуждены отвечать на вопросы, несвойственные преподаваемому предмету", - пояснила Ирина Смирнова.