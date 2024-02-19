Заболеваемость вирусными гепатитами выросла в четыре раза в Казахстане

За январь–декабрь 2023 года заболеваемость вирусными гепатитами превысила отметку в 10,2 случая на 100 тысяч населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял - 2,5 случая на 100 тысяч человек.

Согласно статистике, резкий скачок заболеваемости был зафиксирован с января 2023 года, самый высокий уровень заболеваемости - в марте. Планомерное снижение эксперты отмечали с июля.

Также сообщается, что заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 6,8 раза, хроническими вирусными гепатитами В и С — на 4,1%. Были выявлены единичные случаи заражения вирусом гепатита Д, а случаи заражения гепатитом Е не были зарегистрированы вовсе.

Среди регионов в антилидерах оказалась Абайская область, следом идут Астана (27,2), Восточно-Казахстанская (23,3) и Улытау (22,1) области.