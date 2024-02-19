Заболеваемость вирусными гепатитами выросла в четыре раза в Казахстане
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За январь–декабрь 2023 года заболеваемость вирусными гепатитами превысила отметку в 10,2 случая на 100 тысяч населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял - 2,5 случая на 100 тысяч человек.
Согласно статистике, резкий скачок заболеваемости был зафиксирован с января 2023 года, самый высокий уровень заболеваемости - в марте. Планомерное снижение эксперты отмечали с июля.
Также сообщается, что заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 6,8 раза, хроническими вирусными гепатитами В и С — на 4,1%. Были выявлены единичные случаи заражения вирусом гепатита Д, а случаи заражения гепатитом Е не были зарегистрированы вовсе.
Среди регионов в антилидерах оказалась Абайская область, следом идут Астана (27,2), Восточно-Казахстанская (23,3) и Улытау (22,1) области.
"Почти во всех областях за последний год отмечался трёх- или четырёхкратный рост заболеваемости, а в некоторых регионах всплеск был ещё более значимым: в Акмолинской области частота заражения была в семь раз выше, чем в 2022 году, в Шымкенте — в 12,2 раза. Лишь в двух областях — Северо-Казахстанской (плюс 13,9%) и Акмолинской (минус 9,3%) — ситуация была относительно стабильной", - сообщили аналитики.
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