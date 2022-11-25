open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Забастовка на руднике: в "Казфосфате" прокомментировали ситуацию
inform.kz Сегодня, 16:43
217
Сегодня, 16:43
217
Фото: inform.kz

Забастовка на руднике: в "Казфосфате" прокомментировали ситуацию

Работники рудника "Коксу" в Жамбылской области вышли на забастовку с требованием повысить зарплату. Ситуацию прокомментировали в ТОО "Казфосфат", передаёт BaigeNews.kz.

К бастующим приехали заместитель гендиректора и заместитель председателя правления ТОО "Казфосфат". Прокурор района дал разъяснения действующего законодательства, а представители компании выслушали рабочих и ответили на их вопросы.

"Полная информация по вопросам повышения заработной платы будет предоставлена 29 ноября. Созданная рабочая группа проводит соответствующие мероприятия. Работники вернулись на рабочие места. Ситуация на предприятии стабильная", - сообщили в пресс-службе компании.

Разъяснительную работу также провели на площадке рудника "КисТас".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#забастовка #Жамбылская область #Казфосфат
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:43
217
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх