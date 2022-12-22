За видеосъёмку мёртвых лебедей оштрафовали блогера

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Известного казахстанского блогера Азамата Сарсенбаева оштрафовали з а видеосъёмку коптером мёртвых лебедей на озере Караколь. Об этом он написал на своей странице в а видеосъёмку коптером мёртвых лебедей на озере Караколь. Об этом он написал на своей странице в Instagram , передаёт BaigeNews.kz

"Только что позвонили представители комитета лесного хозяйства и животного мира и поставили перед фактом того, что руководство комитета требует оштрафовать меня за съёмку на озере Караколь", — написал видеооператор.

Напомним, Сарсенбаев опубликовал кадры с мёртвыми лебедями на поверхности воды, снятые на озере в нескольких километрах от Актау. В Минэкологии сообщили, что погибшие птицы не являются краснокнижными. Для установления причин гибели, специалисты взяли пробы воды и трупов птиц, добавив что дополнительную информацию предоставят позже.