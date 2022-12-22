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Лента новостей

instagram.com/azamat_sarsenbayev Сегодня, 14:29
546
Сегодня, 14:29
546
Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

За видеосъёмку мёртвых лебедей оштрафовали блогера

Известного казахстанского блогера Азамата Сарсенбаева оштрафовали за видеосъёмку коптером мёртвых лебедей на озере Караколь. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Только что позвонили представители комитета лесного хозяйства и животного мира и поставили перед фактом того, что руководство комитета требует оштрафовать меня за съёмку на озере Караколь", — написал видеооператор.

Напомним, Сарсенбаев опубликовал кадры с мёртвыми лебедями на поверхности воды, снятые на озере в нескольких километрах от Актау. В Минэкологии сообщили, что погибшие птицы не являются краснокнижными. Для установления причин гибели, специалисты взяли пробы воды и трупов птиц, добавив что дополнительную информацию предоставят позже.

"Не понимаю принцип работы министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Вместо того чтобы совместно работать над тем, чтобы показывать и рассказывать об экологических проблемах, показывать красоты региона и т.д, вы требуете штрафовать тех кто это делает без вашей помощи? Честно говоря, я уже устал от всего этого. Все мои предложения по сотрудничеству с инспекторами игнорируются, а когда дело доходит штрафа, они тут как тут", — подчеркнул он.

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#штрафы #видео #блогеры #Минэкологии
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:29
546
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