За участие в ДАИШ осудили жителя Улытау

За пропаганду терроризма, разжигание религиозной розни и участие в деятельности ДАИШ осудили жителя Улытау и приговорили к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Сообщается, что Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Улытау по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы. Cатпаевским районным судом области Улытау мужчина признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы.

"Следствием установлено, что в 2016 году осуждённый вместе с семьёй выехал в Сирию, где пребывал в составе "ДАИШ" (запрещена в Казахстане). В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан", - сообщили в КНБ.

Отметим, ДАИШ - международная террористическая организация, запрещённая на территории Казахстана.