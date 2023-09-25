За участие в ДАИШ осудили жителя Улытау
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За пропаганду терроризма, разжигание религиозной розни и участие в деятельности ДАИШ осудили жителя Улытау и приговорили к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
Сообщается, что Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Улытау по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы. Cатпаевским районным судом области Улытау мужчина признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы.
"Следствием установлено, что в 2016 году осуждённый вместе с семьёй выехал в Сирию, где пребывал в составе "ДАИШ" (запрещена в Казахстане).
В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан", - сообщили в КНБ.
Отметим, ДАИШ - международная террористическая организация, запрещённая на территории Казахстана.
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