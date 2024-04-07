За распространение дезинформации наказан житель Жанаозена

Жителя Жанаозен, который распространял недостоверную информацию, привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

"В ряде регионов страны из-за паводков сложилась сложная ситуация. В социальных сетях появилась новость о том, что “в Жанаозене перекрыли дорогу”. Жанаозенские полицейские сразу же установили подозреваемого. Он привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 456 Кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области..

В полиции Жанаозена предупредили, что распространители дезинформации будут привлечены к уголовной ответственности по статье 274 УК РК. Просим граждан доверять только официальным источникам информации”, - рассказали в полиции Жанаозена.