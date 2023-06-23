За пытки осудили 17 сотрудников силовых органов - Генпрокуратура

Фото: gov.kz

Генеральная прокуратура отчиталась за полгода работы. В докладе главы ведомства прозвучали интересные цифры. К примеру, с начала 2023 года в Казахстане за пытки осудили 17 сотрудников силовых структур, передает BaigeNews.kz.

"По фактам пыток направлены в суд дела в отношении 35 сотрудников силовых органов. Осуждены 17 лиц. В целях предотвращения пыток приняты законодательные и практические меры. Совместно с правоохранительными органами утверждены правила доставления граждан, предусмотрена обязательная видеофиксация с момента задержания лица. Обеспечивается видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов следствия", - сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.

В социально-экономической сфере проведен ряд проверок по вопросам законности расходования бюджетных средств, состояния автодорог, работы ТЭЦ, целевого использования земель, в сфере градостроительства, защиты уязвимых категорий граждан, в том числе детей, лиц с инвалидностью и других.

По актам надзора и реагирования государству возмещено 10 миллиардов тенге, возвращено имущество на сумму 37 миллиардов тенге, изъято 400 тысяч гектар земель.

К различным видам ответственности привлечены 11 тысяч человек, в том числе сотрудники акиматов и госорганов. Начато 116 досудебных расследований, осуждены 65 лиц.

Взыскана задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,3 милиларда тенге (ГКП "Таза талас", ТОО "Тараз Курылыс Инвест", АО "КЭМОНТ", ТОО "Казстройтрейд" и др.). Принято участие в разрешении ряда трудовых конфликтов, в том числе по вопросу обеспечения рабочими местами коллектива ТОО "БерАли" Мангистауской области.

После вмешательства прокуроров защищены конституционные права 23 тысяч несовершеннолетних.

В Алматинской и Туркестанской областях выявлены более 4 тысяч фактов необоснованного обложения налогами и государственными пошлинами лиц с инвалидностью на сумму 18 миллионов тенге.

В очередь на жилье поставлены 22 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По инициативе Генеральной прокуратуры отменены 9 приказов 5 министерств, которые предусматривали неправомерное проведение проверок почти 2 тысяч предпринимателей.

Отменено 5,3 тысячи запретительных и ограничительных мер, 2,3 тысячи административных штрафов на сумму свыше 560 миллионов тенге.

Генпрокур поручил продолжить защиту прав добросовестных предпринимателей. Также он потребовал обеспечить качественную реализацию поручения Главы государства по сопровождению инвестиционных проектов.