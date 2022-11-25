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За перевозку крупной партии гашиша задержан лидер ОПГ города Атырау
Транспортными полицейскими за перевозку крупной партии наркотиков задержан лидер ОПГ города Атырау, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудниками Департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны мужчина и две женщины, которые организовали перевозку крупной партии наркотиков железнодорожным транспортом с Алматы до Атырау. При этом, все три соучастника преступления ранее судимы по различным статьям, более того 49-летний мужчина, житель города Атырау является лидером ОПГ", - сообщили в полиции.
В ходе спецоперации силовики задержали также и получателя крупной партии наркотиков. Установлено, что изъятое вещество является гашишем в особо крупном размере, общим весом 327 граммов. По данному факту проведено досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК “Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере”.
Материал был направлен в суд. Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести лет в колонии строгого режима.
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