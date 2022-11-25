За перевозку крупной партии гашиша задержан лидер ОПГ города Атырау

Фото: polisia.kz

Транспортными полицейскими за перевозку крупной партии наркотиков задержан лидер ОПГ города Атырау, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками Департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны мужчина и две женщины, которые организовали перевозку крупной партии наркотиков железнодорожным транспортом с Алматы до Атырау. При этом, все три соучастника преступления ранее судимы по различным статьям, более того 49-летний мужчина, житель города Атырау является лидером ОПГ", - сообщили в полиции.

В ходе спецоперации силовики задержали также и получателя крупной партии наркотиков. Установлено, что изъятое вещество является гашишем в особо крупном размере, общим весом 327 граммов. По данному факту проведено досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК “Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере”.

Материал был направлен в суд. Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести лет в колонии строгого режима.