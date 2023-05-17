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  • За отказ принимать оплату копейками в 1, 2 и 5 тенге последует наказание - Нацбанк
uchet.kz Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09
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Фото: uchet.kz

За отказ принимать оплату копейками в 1, 2 и 5 тенге последует наказание - Нацбанк

Национальный банк Казахстана предупредил об ответственности за за отказ в принятии циркуляционных монет мелкого номинала (1, 2, 5 тенге) в качестве средства платежа, передаёт BaigeNews.kz. За это грозит предупреждение и штраф при повторном нарушении.

"В наличном денежном обращении на территории Республики Казахстан используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 тенге. Они являются законным платежным средством. Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты (АО "Казпочта"). Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Нацбанка. 

НБК является единственным эмитентом монет национальной валюты – тенге. Казахстанский монетный двор изготавливает циркуляционные, инвестиционные и коллекционные монеты исключительно по заказу регулятора, отметили в Национальном банке. 

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Сегодня, 16:09
115
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