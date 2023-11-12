За месяц операции ХАМАС в Газе погибло более 11 тысяч человек

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в результате израильских рейдов с начала войны в Газе возросло до 11 180 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По данным министерства здравоохранения, почти половина из числа погибших - дети, 4 тысячи 506 случаев.

Армия обороны Израиля проводит операцию по вытеснению военизированных подразделений движения ХАМАС с территории Палестины. Поводом для операции стала успешная атака, проведенная ХАМАС против Израиля 7 октября.

Примерно через 5 недель после начала войны 7 октября Израиль объявил, что число погибших в результате атаки ХАМАСа сократилось с 1400 до 1200 человек, объяснив, что "это число не является окончательным".