За год волонтёры предотвратили завышение цен на сумму более 750 млн тенге

В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили риски завышения цен на сумму 782 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

По данным ведомства, значительная сумма, около 200 млн тенге, возвращена в бюджет Мангистауской области.

"В октябре этого года ГКП "Каспий жылу, су арнасы" в Актау запланировало приобретение 1 единицы "трехконтурной станции" на сумму 247 млн тенге. При этом, проведенный анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 млн тенге. В результате соответствующей работы стоимость товара снижена до 49 млн тенге", — сообщили в антикоррупционной службе.

Отмечается также, что в ноябре этого года в Алматы средняя школа планировала закупить 25 компьютеров на общую стоимость 12,5 млн тенге. То есть на каждую единицу техники планировалось потратить 500 тысяч тенге. Однако, в ходе мониторинга установлено, что подходящий по техспецификации моноблок стоит примерно 315 тысяч тенге. По итогам, закупка отменена, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Атырауской области после работы волонтёров дом культуры в Кызылкогинском районе отменил закупку картин на сумму 5,3 млн тенге, в связи с нарушением условий конкуренции среди поставщиков.

Помимо анализа госзакупок, значительная часть волонтёров задействованы в мониторинге хода строительства социальных объектов.

"В Акмолинской области по итогам мониторинга строительства школы в селе Буланды, установлены нарушения соединительных узлов и отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши. По результатам проверки Управлением ГАСК установлены нарушения СНиПов и отклонения от проектного решения. Подрядчику выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол по статье 312 КоАП. В Алматинской области акимат в установленные сроки не выплатил оплату труда 1200 студентам, принимавшим участие в программе "Жасыл ел". После вмешательства волонтеров, студентам выплачена сумма в размере 133,9 млн тенге. В Шымкент приостановлено незаконное посещение мониторинговой группой субъектов предпринимательства. Руководителем Управления здравоохранения издан необоснованный приказ по мониторингу частных медицинских организаций. В результате своевременного реагирования приказ отменен", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, волонтёры ВКО установили факты загрязнения реки "Зеленка" возле горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк" в Алтайском районе. Антикоррупционная служба инициировала проведение проверки департаментом экологии области по вопросам соблюдения требований экологических норм.

Кроме этого, в рамках волонтёрства профессиональные юристы, адвокаты оказали правовые консультации более девяти тысячам граждан.

В ведомстве уточнили, что цель проекта — вовлечение активных граждан, государственных органов, квазигосударственного сектора и общественных объединений в противодействие коррупции.