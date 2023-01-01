За 2022 год в Казахстане родилось свыше 400 детей

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За 2022 год в Казахстане родилось свыше 400 детей, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году в стране произошло немало хороших событий. На свет появилось более 400 тысяч малышей, и дома многих наших сограждан наполнились счастьем. В Год детей мы запустили инициативу "Нацфонд – детям". Это значимый шаг для светлого будущего подрастающего поколения", - отметил Токаев в своём новогоднем поздравлении казахстанцам.

Также он привёл достижения 2022 года в других отраслях. Так, отечественные аграрии собрали 23 миллиона тонн зерна. В собственность государства возвращено пять миллионов гектаров неиспользуемых земель. Был запущен целый ряд крупных производств, созданы тысячи новых рабочих мест. Создан фонд "Қазақстан халқына", оказывающий конкретную помощь многим нашим гражданам.

"Благодаря достижениям казахстанских спортсменов на мировых первенствах гордо реял наш небесно-голубой флаг. В сложных геополитических условиях мы повысили и укрепили международный авторитет Казахстана, целый ряд стран подтвердили наш статус надёжного партнера", - отметил глава государства.