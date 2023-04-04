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Юрий Ильин сохранил свою должность Сегодня, 14:23
281
Сегодня, 14:23
281

Юрий Ильин сохранил свою должность

Указом главы государства Ильин Юрий Викторович назначен министром по чрезвычайным ситуациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ильин родился  9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И. Конева по специальности инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин, в 2006 году - Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности юрист. С 11 сентября 2020 года - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Сегодня, 14:23
281
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