Юные казахстанские шахматисты завоевали три медали в Италии
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На детско-юношеском чемпионате мира в итальянском Монтесильвано юные казахстанские шахматисты завоевали три медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.
Серебрянную медаль завоевала Эльназ Калиахмет, бронзу принесли Алдияр Ансат и Алуа Нурманова.
"Алдияр Ансат из Астаны весь турнир боролся за первое место в категории "старшие юноши 2005 года рождения и моложе" и в результате только самую малость уступил победителям. 7 побед, 3 ничьих всего при одном поражении. Алдияр завоевал бронзовую медаль и, что очень важно – Алдияр еще три года может выступать в этой возрастной подгруппе. Тимур Кенбеилов в последних шести турах набрал 5,5 очков, что позволило ему разделить почётное 9-е место. У юношей не старше 2007 года рождения лучшим среди казахстанцев стал Даниял Сапенов из Караганды. 5 место и 8 очков — несомненный успех. Ергали Сулеймен и Мадияр Алтынбекулы – набрали по 7 очков. Эдгару Мамедову из Актау не хватило половины очка до дележа второго места. Две ничьих в заключительных турах принесли только дележ пятого места (по дополнительным показателям – седьмое). Болат Инаят и Нургалиев Сауат также показали хорошую игру", — рассказали в федерации.
У девочек не старше 2009 года рождения серебряную медаль завоевала Эльназ Калиахмет из Алматы. На её счету 8 побед, две ничьи и только одно поражение.
"В группе шестнадцатилетних девушек Алуа Нурманова. Чтобы завоевать "бронзу" ей было необходимо обыгрывать шедшую на первом месте Александру Шведову (ФИДЕ). И Алуа сделала это. Среди девушек не старше 2005 года рождения выступала Ксения Балабаева – в поединках за 4-5 места. Хорошо играла Зарина Нургалиева в дележе 8-13 мест (по дополнительным показателям 9-е). Лия Курмангалива заняла 12 место. Хороший результат (7 очков и дележ 12-го места) у Аяулым Калдаровой", — подытожили в в шахматной федерации.
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