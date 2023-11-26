Юные казахстанские шахматисты завоевали три медали в Италии

На детско-юношеском чемпионате мира в итальянском Монтесильвано юные казахстанские шахматисты завоевали три медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Серебрянную медаль завоевала Эльназ Калиахмет, бронзу принесли Алдияр Ансат и Алуа Нурманова.

"Алдияр Ансат из Астаны весь турнир боролся за первое место в категории "старшие юноши 2005 года рождения и моложе" и в результате только самую малость уступил победителям. 7 побед, 3 ничьих всего при одном поражении. Алдияр завоевал бронзовую медаль и, что очень важно – Алдияр еще три года может выступать в этой возрастной подгруппе. Тимур Кенбеилов в последних шести турах набрал 5,5 очков, что позволило ему разделить почётное 9-е место. У юношей не старше 2007 года рождения лучшим среди казахстанцев стал Даниял Сапенов из Караганды. 5 место и 8 очков — несомненный успех. Ергали Сулеймен и Мадияр Алтынбекулы – набрали по 7 очков. Эдгару Мамедову из Актау не хватило половины очка до дележа второго места. Две ничьих в заключительных турах принесли только дележ пятого места (по дополнительным показателям – седьмое). Болат Инаят и Нургалиев Сауат также показали хорошую игру", — рассказали в федерации.

У девочек не старше 2009 года рождения серебряную медаль завоевала Эльназ Калиахмет из Алматы. На её счету 8 побед, две ничьи и только одно поражение.