Языковые модели искусственного интеллекта адаптируют к казахскому языку

В НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Ш. Шаяхметова" выразили готовность осуществить адаптацию доступных международных масштабных языковых моделей к казахскому языку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Около 170 тысяч пользователей прошли обучение на отечественных языковых онлайн-платформах "Тіл құрал" и "Бала тілі". Еще одно новшество – платформа "Termincom.kz", которая уже насчитывает около 400 тысяч терминов. Портал представляет собой базу для их систематизации. В данную работу вовлечены специалисты соответствующих отраслей.

В следующем году "Тіл-Қазына" презентует несколько проектов в сфере искусственного интеллекта. Так, через платформу "Qazgramma" можно будет проверять тексты любой сложности на ошибки. Это отечественный аналог сервиса Grammarly, успешно зарекомендовавшего себя на мировом рынке.

"Ядром искусственного интеллекта является язык, поэтому создание масштабной языковой модели – безотлагательная необходимость государства. Мы начали эту работу", — отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В центре выразили готовность осуществить адаптацию доступных международных масштабных языковых моделей к казахскому языку. Результаты будут бесплатно предоставлять госорганам и отечественным компаниям через открытые коды. В дальнейшем они могут пользоваться ими в соответствии с потребностями. Как отметила директор центра "Тіл-Қазына" Макпал Жумабай, для машинного обучения искусственного интеллекта необходимо создание базы данных на государственном уровне.