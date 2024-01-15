Ясную и морозную погоду пообещали синоптики казахстанцам

В большинстве областей Казахстана в ближайшие три дня ожидается ясная морозная погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода с осадками в виде снега ожидается только на западе и юго-востоке страны. Здесь также усилится ветер с метелью.

Сообщается, что на севере, востоке и в центре ночью - до 25-33 градусов со знаком минус, днем - 15-23 мороза, на юге и юго-востоке ночью - до 5-15 градусов ниже ноля, днем - два-семь градусов мороза, на западе - ночью до 8-18 градусов со знаком минус, днем - до 3-15 градусов ниже ноля.