Ясную и морозную погоду пообещали синоптики казахстанцам
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
129Фото: baigenews.kz
В большинстве областей Казахстана в ближайшие три дня ожидается ясная морозная погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода с осадками в виде снега ожидается только на западе и юго-востоке страны. Здесь также усилится ветер с метелью.
Сообщается, что на севере, востоке и в центре ночью - до 25-33 градусов со знаком минус, днем - 15-23 мороза, на юге и юго-востоке ночью - до 5-15 градусов ниже ноля, днем - два-семь градусов мороза, на западе - ночью до 8-18 градусов со знаком минус, днем - до 3-15 градусов ниже ноля.