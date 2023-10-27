Ярмарка аграриев Акмолинской области пройдёт в Астане

28-29 октября в Астане пройдёт сельхозярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Ярмарка на этот раз будет проводиться по адресу проспект Туран 48, на площадке около стадиона "Астана Арена".

В ярмарке примут участие сто сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция:

- мясо и колбасные изделия - 100 тонн;

• картофель и овощи - 50 тонн;

• молочная продукция - 20 тонн;

• яйца - 400 тысяч штук;

• рыба - 2 тонны;

• мука и макаронные изделия - 25 тонн.

Цены на продукцию будут ниже рыночных. Общий объём продукции составит более 300 тонн.