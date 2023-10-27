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Ярмарка аграриев Акмолинской области пройдёт в Астане

Вчера, 04:21
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акимат Астаны Вчера, 04:21
Вчера, 04:21
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Фото: акимат Астаны

28-29 октября в Астане пройдёт сельхозярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Ярмарка на этот раз будет проводиться по адресу проспект Туран 48, на площадке около стадиона "Астана Арена".

В ярмарке примут участие сто сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция:

- мясо и колбасные изделия - 100 тонн;
• картофель и овощи - 50 тонн;
• молочная продукция - 20 тонн;
• яйца - 400 тысяч штук;
• рыба - 2 тонны;
• мука и макаронные изделия - 25 тонн.

Цены на продукцию будут ниже рыночных. Общий объём продукции составит более 300 тонн.

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