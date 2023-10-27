Ярмарка аграриев Акмолинской области пройдёт в Астане
Вчера, 04:21
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Вчера, 04:21Вчера, 04:21
450Фото: акимат Астаны
28-29 октября в Астане пройдёт сельхозярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Ярмарка на этот раз будет проводиться по адресу проспект Туран 48, на площадке около стадиона "Астана Арена".
В ярмарке примут участие сто сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.
Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция:
- мясо и колбасные изделия - 100 тонн;
• картофель и овощи - 50 тонн;
• молочная продукция - 20 тонн;
• яйца - 400 тысяч штук;
• рыба - 2 тонны;
• мука и макаронные изделия - 25 тонн.
Цены на продукцию будут ниже рыночных. Общий объём продукции составит более 300 тонн.
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