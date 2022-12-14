Январские события: преступниками уничтожено почти 500 единиц транспорта

Больше всего в период январских событий пострадали Алматы, Тараз, Кызылорда, Талдыкорган.

В других городах разрушено 1 466 зданий и учреждений, из них 1 395 объектов бизнеса и 71 госучреждение. Такие данные привёл на брифинге в СЦК заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Уничтожено и пострадало 345 служебного автотранспорта МЧС, полиции, скорой помощи, других госслужб и 116 гражданских автомобилей. В результате телесные повреждения получили 16 медработников, 34 сотрудника противопожарной службы и 8 службы спасения. Преступники принуждали мирных граждан примкнуть к ним, заставляли таксистов, водителей большегрузных автомобилей и автобусов блокировать улицы. По факту совершения краж зарегистрировано 2 645 досудебных расследований. За данные преступления подозреваемыми признаны 484, содержатся под стражей 2, осуждено 460 лиц. Погромы и мародёрства имели место в городе Алматы где разграблены ТРЦ "Азия парк", "Променад", "Москва", "ЦУМ", "Домиллион", сеть магазинов "Магнум", магазины "Sulpak", "Технодом", "Тойота Центр". В городе Талдыкорган разграблены торговые дома "Фора", "ЦУМ", магазины электроники "Технодом", "Сулпак", супермаркет "Смолл", в Карасайском районе области Жетысу ТРЦ "Молл Апорт", рынок "Алтын-Орда", - сообщил прокурор.

В результате преступных действий субъектам бизнеса был нанесен ущерб на сумму 92 млрд тенге.