"Январские события не влияют на суд по делу Стати" - глава Минюста

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Министр юстиции Канат Мусин прокомментировал дело бизнесмена Анатола Стати против Казахстана, передает BaigeNews.kz. В кулуарах правительства он сообщил, что ситуация благоприятно складывается для страны.

"Разбирательство по так называемому делу Стати проводится в разных юрисдикциях, разных странах - Великобритании, США в некоторых других странах и осуществляется в соответствии с принципами зарубежного права и на основании тех доводов, которые предъявляются сторонами. Значит, я январские события влияния на рассмотрение дела Стати не оказывает. Ситуация по делу Стати находится в состоянии благоприятном для Казахстана. Подробности дела я рассказывать не могу, в виду наличия обязательств по конфиденциальности", - рассказал Мусин.

Суд между молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати и Казахстаном идет уже несколько лет. В ноябре 2021 года Апелляционный суд Брюсселя пришел к выводу, что Стати совершали мошеннические действия до, в ходе и после арбитража. А в декабре Казахстан добился возвращения исков по делу Стати в суд штата Нью-Йорк.