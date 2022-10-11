Январские события: какой ущерб нанесли мародёры

Фото: ortcom.kz

В начале января 2022 года охватившие страну протесты переросли в массовые беспорядки, во время которых мародёры разворовывали и громили государственные и частные объекты, магазины, торговые дома и общепиты. Больше всего от погромов пострадал Алматы. Предпринимателям был нанесен многомиллионный ущерб, некоторые из них так и не оправились после беспорядков и закрыли свой бизнес.

Мародёрство началось 5 января и длилось несколько дней, несмотря на призывы горожан остановиться.

В ходе следствия в МВД сообщили, что большинство мародёров – это молодые люди до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы.

По состоянию на 21 февраля, полицейские расследовали 2729 уголовных дел, из них 1844 по фактам краж, 144 по фактам умышленного повреждения чужого имущества. Под стражей находилось 271 человек, 196 из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Уже к 5 марта в судах Алматы на рассмотрении находилось 41 дело и на сегодняшний день по ним вынесены приговоры. Основная часть уголовных дел проходили по статье 188 части 3 Уголовного кодекса "Кража с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство". Также некоторые подсудимые проходили по статье 187 Уголовного кодекса "Мелкое хищение".

В суде заявили, что граждане по этим делам в основном признают свою вину, раскаиваются в содеянном, а также добровольно возмещают причиненный материальный ущерб.

После январских событий у преступников было изъято похищенное имущество на 338 миллионов тенге. В том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды, 16 миллионов тенге.

Суды по мародёрам, грабивших чужое имущество во время массовых беспорядков, начались 20 февраля. Первый процесс прошел в Жетысуском районном суде № 2. 26-летний подсудимый, который работает менеджером по продажам в одной из частных компаний города, забрал товар из одной крупной сети магазинов техники. Ему было назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с отбыванием по месту его жительства без изоляции от общества под надзором уполномоченного госоргана.

Всего в ходе январских беспорядков от рук мародёров пострадали почти 2 тысячи бизнес-объектов по всей стране. Чтобы помочь в восстановлении, государство выплатило предпринимателям компенсацию. Только в Алматы сумма компенсации превысила 15 миллиардов тенге.

Фото Бауыржана Жуасбаева.