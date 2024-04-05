Я уверена, что суд вынесет справедливое решение – глава Минкультуры о деле Бишимбаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к девушкам и женщинам, пострадавшим от бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на time.kz.

"Я, как председатель, и все члены Нацкомиссии внимательно следим за этим судебным разбирательством. Суд проходит в открытом формате – это было требование сторон. Сотни тысяч людей смотрят заседание в прямом эфире. Общество, лидеры общественного мнения, журналисты широко освещают процесс. Я уверена, что суд вынесет справедливое решение. Закон и Порядок, о главенстве которых говорит глава государства, будут обеспечены. Как женщина и как мать, я глубоко сопереживаю близким Салтанат, ее маме. Больно смотреть страшные видеокадры ее избиения. Для казахстанцев она, конечно, уже стала символом всех, пострадавших от бытового насилия", - сказала министр.

Аида Балаева выразила уверенность, что открытый суд, его транспарентность удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни.

"Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности.

Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел.

Никто не имеет права унижать человеческое достоинство и тем более, распускать руки. Еще раз повторю: я глубоко убеждена, что суд вынесет справедливое решение", - подытожила глава ведомства.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).

Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.