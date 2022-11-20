"Я призываю голосовать. Сейчас самое время сделать свой выбор" - международный наблюдатель

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Международные наблюдатели - мировая практика, которая является частью справедливых и прозрачных выборов. За выборами в Казахстане следят наблюдатели из Канады и Турции. В ходе телемоста на национальном телеканале они высказали свое мнение, передаёт BaigeNews.kz

"Мы начали сегодня утром с 7:30 и успели посетить 2 участка. Также вчера мы посетили полевые участки и будем работать до конца этого дня. Я являюсь со-председателем межпарламентской группы сотрудничества между Республикой Казахстан и Канадой. Здесь мой коллега, тоже сенатор Канады. Мы здесь, чтобы продвигать 30-летнее двусторонее сотрудничество между странами. Пока всё идёт хорошо, но конечно процесс ещё не завершён. Избирательные участки будут открыты до 20:00", - говорит сенатор Канады, сопредседатель Межпарламентской группы сотрудничества РК-Канада Виктор Оу.

Жан Ги Дэжэнэ, сенатор Канады, сопредседатель Межпарламентской группы сотрудничества РК-Канада призвал голосовать всех казахстанцев и воспользоваться возможностью выбора.

"Мы проверили оборудование на участках. Также заметили, что много зон для голосования. И для тех, кто хочет проголосовать это просто и легко сделать. И конечно, как международные наблюдатели, мы будем присутствовать до самого завершения. Я хочу призвать проголосовать. Сейчас самое время сделать свой выбор", - сказал Жан Ги Дэжэнэ.

Ерол Кая, Глава Миссии, депутат Великого Национального собрания Турции и генеральный секретарь ТюркПа, глава Миссии Мехмет Сурейя также отметили, что выборы на данный момент проходят по всем международным нормам.

"Мы приехали с большой деллигацией, и я её глава. Наша команда состоит из 20 специалистов и 19 депутатов. Одна их часть находится в Алматы - они выполняют свои обязанности наблюдателей в избирательных участках. Мы встретились со всеми кандидатами в президенты, ознакомились с их кампаниями. Мы видим, что существуют поддержка как со стороны государства, так и со стороны народа Казахстана. Мы сами стали очевидцами работы 10 избирательных участков. Я вижу, что выборы проходят честно и прозрачно. Всё проходит в соответствии с мировыми нормами", - сказал Ерол Кая.

Ерол Кая также отметил, что его радует активное участие жителей в политической жизни страны и на выборах в частности.