"Я никогда бесплатно не беру": видео с президентом на ярмарке попало в сеть

Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео со вчерашней выставки-ярмарки товаров из Таджикистана, на которой побывали Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент: "Я никогда бесплатно не беру"", — гласит подпись к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ТЕЛЕРАДИОКЕШЕНІ (@ptrk.kz)

Пользователи соцсетей бурно обсуждают видеоролик. Многие к видео отнеслись с юмором.

"Он за всех казахстанцев заранее заплатил, поэтому народ все бесплатно забрал, за счет главного спонсора", — пишет один из комментаторов.

"Стыдно было бы брать бесплатно с такими карманами!", — шутит другой.

Однако многие одобрили такой подход к бизнесу.

"В крови у казахов мужчин течёт благородство, никогда не быть должником, оценивать чужой труд, такое воспитание идёт от родителей , поэтому это один из понятий мужского достоинства, моих братьев бабушка всегда учила и предупреждала не нарушать канон мужского достоинства и рода", — написал один из комментаторов.

"Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".