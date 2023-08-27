"Я никогда бесплатно не беру": видео с президентом на ярмарке попало в сеть
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Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео со вчерашней выставки-ярмарки товаров из Таджикистана, на которой побывали Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, передаёт BaigeNews.kz.
"Президент: "Я никогда бесплатно не беру"", — гласит подпись к видео.
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Пользователи соцсетей бурно обсуждают видеоролик. Многие к видео отнеслись с юмором.
"Он за всех казахстанцев заранее заплатил, поэтому народ все бесплатно забрал, за счет главного спонсора", — пишет один из комментаторов.
"Стыдно было бы брать бесплатно с такими карманами!", — шутит другой.
Однако многие одобрили такой подход к бизнесу.
"В крови у казахов мужчин течёт благородство, никогда не быть должником, оценивать чужой труд, такое воспитание идёт от родителей , поэтому это один из понятий мужского достоинства, моих братьев бабушка всегда учила и предупреждала не нарушать канон мужского достоинства и рода", — написал один из комментаторов.
"Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".
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