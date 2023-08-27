  • 27 Августа, 13:17
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"Я никогда бесплатно не беру": видео с президентом на ярмарке попало в сеть

Сегодня, 12:51
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Акорда Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
116
Фото: Акорда

Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео со вчерашней выставки-ярмарки товаров из Таджикистана, на которой побывали Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент: "Я никогда бесплатно не беру"",  — гласит подпись к видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ТЕЛЕРАДИОКЕШЕНІ (@ptrk.kz)

Пользователи соцсетей бурно обсуждают видеоролик.  Многие к видео отнеслись с юмором.

"Он за всех казахстанцев заранее заплатил, поэтому народ все бесплатно забрал, за счет главного спонсора", — пишет один из комментаторов.

"Стыдно было бы брать бесплатно с такими карманами!", — шутит другой.

Однако многие одобрили такой подход к бизнесу.

"В крови у казахов мужчин течёт благородство, никогда не быть должником, оценивать чужой труд, такое воспитание идёт от родителей , поэтому это один из понятий мужского достоинства, моих братьев бабушка всегда учила и предупреждала не нарушать канон мужского достоинства и рода",  — написал один из комментаторов.

"Вот у кого надо брать пример очень многим людям. Мое уважение и восхищение".

 

 

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