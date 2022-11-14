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"Я горжусь каждым учеником". Учитель химии из TikTok рассказал о том, как обучать детей с помощью аниме
Профессия педагог – сложная и ответственная работа, связанная с воспитанием подрастающего поколения. Так как в современном мире каналы получения информации постоянно меняются, учителям приходится быть в тренде, чтобы находить общий язык со своими подопечными. Молодой учитель химии из Алматы пошёл за детьми в TikTok, чтобы с помощью коротких видеороликов объяснить детям сложные темы. Подробнее в материале BaigeNews.kz.
Улану Усенову 30 лет. Он работает учителем уже восьмой год. Получал образование в КазГУ, учился также в Японии, США, Великобритании и в России. Начал свой профессиональный путь в талдыкорганской Назарбаев интеллектуальной школе. Затем переехал в Алматы, сейчас работает в частной инновационной школе High Tech Academy.
"Учителем я стал случайно. Просто ожидал периода подачи документов в Японию, на продолжение учёбы после стажировки. Планировал развиваться в этой стране, в научной среде. И чтобы занять год ожидания, я пошёл работать ассистентом учителя в Талдыкоргане. И пока работал ассистентом, просто влюбился в детей, в то какие они, и захотел им помочь. В итоге откинул идею ехать в Японию и остался в Казахстане", – рассказал он.
Улан согласен с тем, что учителя чаще всего сталкиваются с выгоранием на работе. Молодой педагог связывает это с тем, что многие преподаватели буквально отдают себя детям.
"Это касается тех учителей, которые на каждого ребенка растрачивают себя. Вот просто по кусочкам отдаются, чтобы дать то тепло, то внимание, те усилия, которые нужны ребёнку в данный период времени. А дети разные, и нужно быть и родителем, и наставником, и идеальной ролевой моделью. Помогать как друг и собеседник. В общем, это такой режим работы, когда ты отдаёшь кусочки себя, поэтому очень тяжело дотянуть до лета. Поэтому у учителей самый большой отпуск по количеству дней. Больше чем у медиков даже. Так как за это время нужно отдохнуть, восполниться и забыться, чтобы снова вернуться в школу", – cчитает педагог.
Он советует коллегам больше времени проводить с семьёй, найти хобби. И не забывать про спорт и здоровье. Также отвлечься помогут творческие занятия – вязание, рисование, музыка. Только так получится себя восполнить.
@wannabeteacher
♬ NARUTO - Flixterr
С аниме Улан познакомился больше 23 лет назад. Ему понравилась анимация. Сейчас Улан ассоциируется у детей с Наруто (герой японского мультипликационного сериала "Naruto"), но для него самого – это был далеко не первый тайтл.
"Началось всё с Покемонов, их показывали по телику. Японская анимация – это всего лишь способ донесения информацию. По такому же принципу работает театр, кинематограф. Все эти виды искусства позволяют рассказать историю, а в каждой истории есть и поучительное, и развлекательное. Могу порекомендовать научно-популярные аниме-сериалы. Это феноменальное произведение "Доктор Стоун" – оно подойдёт для всей семьи, особенное если у вас есть подрастающие ребята, которые интересуются наукой. Просто 10 из 10! Есть аниме "Клетки за работой" – про биологию и про медицину. Это просто мастхев. А если вы хотите не длинные сериалы, а что-то более емкое – то советую "Ученика Чудовища". Там про взаимоотношения учителя и ученика, про родительство. Прекрасная история”, – рассказал учитель.
@wannabeteacher
♬ NARUTO - Flixterr
Ролики для TikTok Улан начал снимать 31 декабря 2020 года. По его словам, он просто хотел в пандемию объяснить детям химию так, чтобы они ее поняли. И так как дети в основном находились в этом приложении, он решил зайти через их интересы.
"Мотивации учиться в пандемию у детей не было, и они сидели в TikTok, “залипали”, и я решил прийти туда, чтобы научить их химии там. Начал снимать короткие видеоролики, подошёл к этому с душой и креативом. Искренность и креатив – это, наверное, мои самые сильные стороны. Поэтому сделал так, как мне самому нравится, как понравится моим ученикам. Сейчас меня смотрят не только дети, но и родители, коллеги и в целом люди, интересующиеся наукой и аниме", – вспоминает Улан.
По его словам, за первые 10 дней на его аккаунт подписались 100 тысяч человек. Через пару месяцев количество подписчиков достигло 250 тысяч. После этого на Улана обрушилась популярность.
На данный момент у него уже более миллиона подписчиков. Основная аудитория Улана находится в России (51 процент), на Казахстан приходится 20 процентов, 10 процентов на Украину, далее идёт Беларусь (пять процентов) и США (три процента).
@wannabeteacher
ДО КОНЦА 🥰🙏🏻 урок получился кайфовый, дети улыбались, чаще задавали вопросы, и абсолютно все включили свои камеры 😭💔 а я был в шапке с акатски♬ оригинальный звук - Твой Учитель Химии
"Я выступал перед президентом, перед министрами. Рассказывал свою историю, что если дети в соцсетях, то мы тоже, как современные учителя, пойдём за ними и обучим. Я был включен в список Forbes "30 моложе 30", также был напечатан на их обложке. Популярность пришла очень быстро, но тут важен пример: рядовой учитель пошёл за детьми туда, где они обитают", – рассказал он.
Он считает, что для того, чтобы ответить на вопрос, чего не хватает системе образования, нужно иметь больше компетенции. И быть знакомым больше, чем с одной ролью в этой системе.
"Я всегда был учителем, я не был завучем, ни заведующим кафедрой. Не занимался ничем подобным. На руководящих должностях я не работал. Поэтому мне тяжело сказать, чего не хватает в масштабе. Как учитель, я считаю, что нужно дать преподавателям необходимые ресурсы. Если им не хватает принтеров, то нужно дать их, а также обеспечить необходимое количество бумаги. Если в классах много детей, то нужно сократить их количество, а именно набрать новых учителей, чтобы распределить нагрузку. Но тут сложный вопрос: где их взять? Я на него ответ не знаю, поэтому туда не лезу, мой ум отлично работает в поле. Мне дайте класс, дайте предмет, дайте детей – и я их всему научу. А вот масштабные вещи меня не интересуют", – считает Улан.
По его словам, у него нет примера конкретного учителя, на который бы он ровнялся.
"Мой идеальный учитель – это собирательный образ из педагогов, которые так или иначе повлияли на мою жизнь. Это однозначно Галина Геннадьевна из Талдыкоргана, это учителя из Павлодара, это преподаватели из университета. И мои первые учителя. Я брал от них то, что считал важным, такие качества, как человечность, простота и профессионализм. Каждый из них был мастером своего дела и предмета, и умел находить подход к детям. Ну и относился к ним честно – это самое главное", – добавил он.
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Улан гордится каждым своим учеником, но особенно теми, кого ему удалось вдохновить своей работой.
"Я горжусь каждым учеником, но особенно мне нравится, когда ученики, которые по ряду причин считали, что они чего-то не могут, через химию поняли, что они могут всё. И это не только про химию. Мне нравится видеть изменение их сознания, когда понимают, что смогли чего-то добиться. Всегда говорю, что они способны на всё что угодно и могут достичь всего, чего захотят", - поделился он.
Своим коллегам Улан советует продолжать любить детей и свой предмет и всегда оставаться собой, несмотря ни на что.
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