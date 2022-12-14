Wildberries собирается строить центр торговли в Казахстане

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук встретились в Москве и обсудили возможности сотрудничества и расширения бизнеса крупнейшего российского маркетплейса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-премьер рассказал о существующих и перспективных проектах создания трансграничных хабов в нашей стране, которые могут представлять интерес для развития электронной торговли.

Из существующих — Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", на территории которого, помимо бондового склада, есть свободные площади с необходимой инфраструктурой для строительства других складских помещений.

Из перспективных – создание центра трансграничной торговли "Евразия" в Западно-Казахстанской области, через который пролегают два ключевых коридора "Один Пояс – Один Путь" и "Север-Юг".

"Этот центр станет индустриально-промышленной зоной, привлекательной и выгодной с точки зрения логистики и преференций. Плюс – географическая близость к России и доступ к рынкам ЕАЭС. Представляет большие возможности по наращиванию мощностей терминально-складской инфраструктуры, увеличению транзитного товаропотока через регион", — подчеркнул Серик Жумангарин.

На рассмотрение Wildberries предложены два складских помещения и один участок земли в Астане и Алматы.

Как сообщила Татьяна Бакальчук, для строительства центра обеспечения омниканальной торговли компания также заинтересована в поиске инфраструктуры в Алматинской области. Гендиректор Wildberries обратилась к казахстанской стороне с просьбой о содействии в принятии решений по выбору места для развития инфраструктуры в Казахстане.

Председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова и Татьяна Бакальчук подписали меморандум о намерениях между компаниями, выразив готовность сотрудничать в части магистральных грузовых перевозок из Российской Федерации в Казахстан и по территории страны, предоставления складских помещений в аренду для Wildberries.

По итогам переговоров стороны договорились о приезде руководства Wildberries в Казахстан в январе 2023 года для детального ознакомления с потенциальными местами размещения складов маркетплейса и обсуждения условий сотрудничества.



По итогам 2021 года оборот на платформе Wildberries составил 60,7 миллиарда тенге. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 6 749 поставщиков, объём продаж товаров казахстанских предпринимателей составил более 46,2 миллиарда тенге. Общий объём Wildberries на территории Казахстана – 92,4 миллиарда тенге, что составляет 11,4 процента от общего объёма электронной торговли в Казахстане (рост в сравнении с 2021 годом составил 52 процента).