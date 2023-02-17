Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Фото: Heyday Films

В киностудии Warner Brothers Studio опровергли сообщения о начале работы над созданием новой франшизы "Гарри Поттер и проклятое дитя", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mirror.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках потенциального проекта культовый фильм будет снят спустя почти два десятилетия после того, как Гарри, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер спасли волшебный мир.

Но теперь студия заявила, что к сожалению для преданных поклонников франшизы - такие сообщения являются ложными.