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  • Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"
Heyday Films Сегодня, 04:50
128
Сегодня, 04:50
128
Фото: Heyday Films

Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

В киностудии Warner Brothers Studio опровергли сообщения о начале работы над созданием новой франшизы "Гарри Поттер и проклятое дитя", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mirror.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках потенциального проекта культовый фильм будет снят спустя почти два десятилетия после того, как Гарри, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер спасли волшебный мир.

Но теперь студия заявила, что к сожалению для преданных поклонников франшизы - такие сообщения являются ложными.

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#кино
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:50
128
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